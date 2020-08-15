В «Уфе» рассказали об особенном настрое на матч со «Спартаком»

Короткая ссылка
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
В «Уфе» рассказали об особенном настрое на матч со «Спартаком»
  • @UfaFc
  • Twitter

«Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда, особенно с учётом того, что, пока в Уфе не было футбольного клуба, у «Спартака» здесь была достаточно большая армия фанатов. Можно сказать, что это внутреннее дерби. Мы на «Спартак» всегда настраиваемся по-особенному, поэтому у нас баланс встреч хороший», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

По его словам, команда намерена показать, что не является фарм-клубом красно-белых. Он при этом отметил, что «Спартак» находится на хорошем ходу и «Уфе» будет непросто.

«Думаю, набрать три очка можно за счёт того, за счёт чего это всегда удавалось, — мы в атаку не бросимся и, как говорит Вадим Валентинович, они будут стараться нас переиграть, а мы их — перехитрить», — добавил Мурзагулов.

Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Ранее тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что доволен игрой команды в матче с «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить