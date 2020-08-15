В «Уфе» рассказали об особенном настрое на матч со «Спартаком»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Матчи со «Спартаком» принципиальны всегда, особенно с учётом того, что, пока в Уфе не было футбольного клуба, у «Спартака» здесь была достаточно большая армия фанатов. Можно сказать, что это внутреннее дерби. Мы на «Спартак» всегда настраиваемся по-особенному, поэтому у нас баланс встреч хороший», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

По его словам, команда намерена показать, что не является фарм-клубом красно-белых. Он при этом отметил, что «Спартак» находится на хорошем ходу и «Уфе» будет непросто.

«Думаю, набрать три очка можно за счёт того, за счёт чего это всегда удавалось, — мы в атаку не бросимся и, как говорит Вадим Валентинович, они будут стараться нас переиграть, а мы их — перехитрить», — добавил Мурзагулов.

Матч между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник».

Ранее тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что доволен игрой команды в матче с «Ахматом».