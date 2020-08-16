Квят признался, что его разочаровала гонка на Гран-при Испании

Российский пилот команды Aplha Tauri Даниил Квят прокомментировал свой результат на шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании.

«Не могу сказать, что эта гонка меня удовлетворила: она была довольно разочаровывающей. Мне не было так комфортно в машине, как обычно по воскресеньям. Нам ещё нужно изучить детали и попробовать понять причину. Возможно, наш болид неоптимально расходовал резину», — цитирует россиянина пресс-служба Aplha Tauri.

При этом он отметил, что ему понравился старт гонки и он рассчитывал занять более высокую позицию в итоговом протоколе.

«Думаю, есть несколько выводов, которые мы можем извлечь для себя после этого уикенда, после чего мы должны быть способны хорошо выступить в следующих гонках», — добавил Квят.

Квят занял 12-е место по итогам заезда. Победу в гонке одержал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Ранее стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд на Гран-при Испании.