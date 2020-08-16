Глава IBU назвал огромной потерей смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал смерть бывшего вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Дмитрия Алексашина.
Глава IBU назвал огромной потерей смерть бывшего вице-президента СБР Алексашина
  • AFP

«Я хочу принести искренние соболезнования семье Алексашина и всей российской биатлонной семье. Я знаю господина Алексашина очень-очень давно, он всегда был очень уважаемым членом российской делегации на конгрессах. Он всегда произносил хорошие речи. Его смерть — огромная потеря для всей биатлонной семьи. Он был очень ценным человеком для биатлона», — цитирует Даллина РИА Новости.

Алексашин скончался 16 августа в возрасте 71 года из-за последствий инсульта, который он перенёс на прошлой неделе. 

Алексашин занимал должность вице-президента СБР с 1992 по 2009 год, а с 2009-го являлся членом правления организации. Он также был участником различных комитетов IBU.

Ранее СБР выразил соболезнования в связи со смертью Алексашина.

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