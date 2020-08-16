Экс-теннисист Мирный высказался о ситуации в Белоруссии

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде белорус Максим Мирный призвал мировое сообщество помочь остановить насилие в отношении белорусского населения на территории страны.
Экс-теннисист Мирный высказался о ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы, белорусы, мирные люди! Стоп насилие! Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Белоруссии! Народ Белоруссии — мирные граждане, которые просто хотят свободы от преследования и права голосовать на справедливых выборах», — написал Мирный в своём Instagram.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Вера Лапко присоединилась к акции протеста в Минске.

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