Белорусская теннисистка Лапко присоединилась к акции протеста в Минске
- Reuters
Она призвала своих сограждан не бояться.
«Давно не чувствовала себя так хорошо! Белорусы, мои родные, вы невероятные. Спасибо за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой. Вы подарили мне один из лучших дней в жизни. Начинаю верить в людей и в то, что вместе мы можем многое. Только вперёд! Всех люблю», — написала Лапко в сториз в своём Instagram.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.
Ранее агент футболиста ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о ситуации в Белоруссии.