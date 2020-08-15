Белорусская теннисистка Лапко присоединилась к акции протеста в Минске

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Белорусская теннисистка Вера Лапко, которая является бывшей 60-й ракеткой мира, приняла участие в акции протеста в Минске.
Белорусская теннисистка Лапко присоединилась к акции протеста в Минске
  • Reuters

Она призвала своих сограждан не бояться.

«Давно не чувствовала себя так хорошо! Белорусы, мои родные, вы невероятные. Спасибо за вашу безграничную энергетику, дух и решительный настрой. Вы подарили мне один из лучших дней в жизни. Начинаю верить в людей и в то, что вместе мы можем многое. Только вперёд! Всех люблю», — написала Лапко в сториз в своём Instagram.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее агент футболиста ЦСКА Ильи Шкурина Валерий Исаев рассказал о ситуации в Белоруссии.

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