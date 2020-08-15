Агент футболиста ЦСКА Шкурина рассказал о ситуации в Белоруссии

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Валерий Исаев, агент нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал о ситуации в Белоруссии.
Агент футболиста ЦСКА Шкурина рассказал о ситуации в Белоруссии
  • Reuters

«Я живу в Витебске. Все видели, что происходило в первые два дня после выборов, всё так и было, как вы видели. Сейчас органы правопорядка так не лютуют. Вчера в моём городе тоже проходили акции, и уже никаких столкновений не было. Не понимаю, зачем эти столкновения устраивали, если люди никого не трогали», — цитирует Исаева Sport24.

По его словам, нет никаких провокационных действий со стороны жителей страны, которые вышли на протесты.

«И мы говорим только об одном — выборы должны быть честными! А сейчас в уверенностью можно сказать, что они были нечестными. То, что нам кинула власть, — это просто унижение», — заявил Исаев.

Он подчеркнул, что люди хотят проведения честного пересчёта голосов или проведения новых выборов. 

Ранее Исаев прокомментировал отказ своего клиента выступать за сборную Белоруссии, пока президентом является Александр Лукашенко.

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