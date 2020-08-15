Агент об отказе Шкурина выступать за Белоруссию: хватит нам всем бояться
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Он также подтвердил, что Instagram-аккаунт, в котором появилось громкое заявление, действительно принадлежит Шкурину.
Я, как гражданин Белоруссии, солидарен с Ильёй. Если молодой человек высказал свою позицию, играя в футбольном клубе, он же не преступление совершил! Это говорит о том, что он переживает за то, что происходит в его стране. У него здесь родные, близкие, друзья. Он общается благодаря интернету, который у нас хотят забрать постоянно. Нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться», — приводит слова Исаева Sport24.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет купить бразильского защитника Бруно Фукса.