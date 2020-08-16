Харитонов: было бы интересно организовать бой Фёдора Емельяненко с Кормье в Bellator

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался по поводу идеи об организации поединка между соотечественником Фёдором Емельяненко и американцем Дэниелем Кормье.

«Организовать бой между Кормье и Фёдором Емельяненко в Bellator? Да, это было бы интересно. Но Кормье бы выиграл на сегодняшний день», — цитирует Харитонова Sport24.

В активе 43-летнего Емельяненко 39 побед при шести поражениях, один бой был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Кормье 22 победы, четыре поражения, а также результат одного поединка был аннулирован.

Ранее Харитонов сравнил чемпиона UFC Стипе Миочича с Фёдором Емельяненко.