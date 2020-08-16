Харитонов сравнил чемпиона UFC Миочича с Фёдором Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов сравнил соотечественника Фёдора Емельяненко с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочичем.
Харитонов сравнил чемпиона UFC Миочича с Фёдором Емельяненко
  • РИА Новости

«Всегда будет новый тяжеловес, который лучший в итоге. Каждому времени свой тяжеловес. Может ли Миочич быть круче Фёдора Емельяненко? Как он может круче быть? Каким образом? Ничем не круче. Фёдор лучший на сегодня, а раньше было всё по-другому», — цитирует Харитонова Sport24.

В послужном списке 37-летнего Миочича 20 побед при трёх поражениях в ММА. В активе 43-летнего Емельяненко — 39 побед при шести поражениях, и один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Шлеменко высказался по поводу сравнения Миочича и Фёдора Емельяненко.

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