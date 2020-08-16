Шлеменко: не согласен, что Миочич круче Фёдора Емельяненко

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу сравнения Фёдора Емельяненко и чемпиона UFC тяжёлом весе Стипе Миочича.
Шлеменко: не согласен, что Миочич круче Фёдора Емельяненко
  • © пресс-служба RCC

«Если честно, я не согласен, что Миочич круче Емельяненко. Я ждал этот бой, специально посмотрел его, потому что он подавался как грандиозное событие. Но, если честно, бой получился так себе. Не знаю, о каком величии тут можно говорить. Если брать число побед, то как это можно судить? Мне не нравится, что сейчас тенденция этого вида спорта идёт от красоты и зрелищности поединков к чисто математическому расчёту. Если брать Фёдора, посмотреть на те времена Pride, то тогда были другие бои. Зрелищность тогда преобладала. Было неважно, сколько боёв ты до этого проиграл», — приводит слова Шлеменко Sport24.

В послужном списке 37-летнего Миочича 20 побед при трёх поражениях в ММА. В активе 43-летнего Емельяненко — 39 побед при шести поражениях и один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Миочич повторил рекорд UFC по числу побед в титульных боях в тяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить