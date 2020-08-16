Шлеменко: не согласен, что Миочич круче Фёдора Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался по поводу сравнения Фёдора Емельяненко и чемпиона UFC тяжёлом весе Стипе Миочича.

«Если честно, я не согласен, что Миочич круче Емельяненко. Я ждал этот бой, специально посмотрел его, потому что он подавался как грандиозное событие. Но, если честно, бой получился так себе. Не знаю, о каком величии тут можно говорить. Если брать число побед, то как это можно судить? Мне не нравится, что сейчас тенденция этого вида спорта идёт от красоты и зрелищности поединков к чисто математическому расчёту. Если брать Фёдора, посмотреть на те времена Pride, то тогда были другие бои. Зрелищность тогда преобладала. Было неважно, сколько боёв ты до этого проиграл», — приводит слова Шлеменко Sport24.

В послужном списке 37-летнего Миочича 20 побед при трёх поражениях в ММА. В активе 43-летнего Емельяненко — 39 побед при шести поражениях и один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Миочич повторил рекорд UFC по числу побед в титульных боях в тяжёлом весе.