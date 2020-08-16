Нурмагомедов заявил, что ему было приятно познакомиться с Черчесовым

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
Нурмагомедов заявил, что ему было приятно познакомиться с Черчесовым
  • © Kirill Kudryavtsev
  • AFP

Нурмагомедов в компании Черчесова находился на трибунах во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Спасибо вам за компанию, приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих играх», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав совместное фото со специалистом.

Ранее сообщалось, что Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом.

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