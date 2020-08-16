Нурмагомедов заявил, что ему было приятно познакомиться с Черчесовым
- © Kirill Kudryavtsev
- AFP
Нурмагомедов в компании Черчесова находился на трибунах во время матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Краснодаром».
«Спасибо вам за компанию, приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих играх», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав совместное фото со специалистом.
Ранее сообщалось, что Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом.