Дембеле: теперь «Лион» — топовая команда

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Быть на скамейке не всегда легко. Когда вступаешь в игру, то хочешь проявить свои лучшие качества и помочь команде. Сегодня мне удалось это сделать. Командный дух «Лиона» изменился. Теперь мы топовая команда», — цитирует официальный сайт УЕФА Дембеле, который был назван лучшим игроком матча.

24-летний футболист вышел на замену на 75-й минуте при счёте 1:1 и забил два мяча. В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» сыграет с «Баварией». Встреча состоится 19 августа.

Ранее сообщалось, что два клуба из группы «Зенита» вышли в полуфинал ЛЧ.