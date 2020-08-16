Бельгийский велогонщик упал с моста во время гонки

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул получил перелом таза и ушиб правого лёгкого в результате падения с моста во время ежегодной однодневной гонки «Джиро ди Ломбардия»

«К сожалению, рентген показал перелом таза и ушиб правого лёгкого. Наш велогонщик останется в больнице на ночь под наблюдением, а в воскресенье вылетит в Бельгию», — сообщает пресс-служба команды Deceuninck-Quick Step.

Эвенепул не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. Бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован в больницу города Комо.

Ранее был отменён чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года в Швейцарии отменён.