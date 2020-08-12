Чемпионат мира по велоспорту на шоссе 2020 года в Швейцарии отменён

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил об отмене чемпионата мира по велоспорту на шоссе 2020 года в Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба UCI, такое решение было принято в связи с постановлением швейцарских властей о запрете до 30 сентября проведения массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек.

Отмечается, что UCI ищет альтернативные варианты для проведения соревнований, приоритетным местом для организации которых являются европейские страны. Ожидается, что окончательное решение будет оглашено не позднее 1 сентября.

Соревнования должны были пройти с 20 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что велогонщик Якобсен впал в кому после столкновения на трассе в Польше.