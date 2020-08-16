После матча ЦСКА — «Тамбов» задержаны были задержаны 15 фанатов

После матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Тамбов» (2:1) были задержаны не менее 15 болельщиков хозяев.

«В настоящий момент ко мне обратились не менее 15 человек. Им инкриминируют ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Им грозит денежный штраф и запрет посещать стадионы на некоторое время», — заявил ТАСС адвокат Леонид Соловьёв.

По словам правозащитника, причиной стала кричалка «Живе Беларусь», которую фанаты начали скандировать после гола белорусского форварда «армейцев» Ильи Шкурина.

Ранее сообщалось, что Гончаренко ожидает возвращения Влашича к матчу с «Зенитом».