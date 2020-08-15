Гончаренко ожидает возвращения Влашича к матчу с «Зенитом»

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных футболистах команды.
Гончаренко ожидает возвращения Влашича к матчу с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Травмы Влашича и Чалова? С Чаловым сложнее, поскольку он долгое время играл с травмой колена. Ему тяжело, когда он устаёт. Что касается Влашича, то, скорее всего, он сыграет с «Зенитом», — заявил Гончаренко на пресс-конференции после матча.

Хорватский полузащитник ЦСКА пропустил оба стартовых тура чемпионата России из-за травмы. Матч армейцев с «Зенитом» состоится 19 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить