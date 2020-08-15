Гончаренко ожидает возвращения Влашича к матчу с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных футболистах команды.

«Травмы Влашича и Чалова? С Чаловым сложнее, поскольку он долгое время играл с травмой колена. Ему тяжело, когда он устаёт. Что касается Влашича, то, скорее всего, он сыграет с «Зенитом», — заявил Гончаренко на пресс-конференции после матча.

Хорватский полузащитник ЦСКА пропустил оба стартовых тура чемпионата России из-за травмы. Матч армейцев с «Зенитом» состоится 19 августа в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги.