Головин открыл счёт в товарищеском матче «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в товарищеском матче своей команды с голландским клубом АЗ.

Россиянин вышел в стартовом составе своей команды и открыл счёт в матче на 21-й минуте.

Бильярдный гол Сани Головина за «Монако» в товарищеском матче против «АЗ Алкмар». Как вам? pic.twitter.com/vPPHFGWqE4 — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) August 15, 2020

В прошлом сезоне Головин провёл 25 матчей в Лиге 1, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы.