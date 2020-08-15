Головин открыл счёт в товарищеском матче «Монако»
- Reuters
Россиянин вышел в стартовом составе своей команды и открыл счёт в матче на 21-й минуте.
Бильярдный гол Сани Головина за «Монако» в товарищеском матче против «АЗ Алкмар». Как вам? pic.twitter.com/vPPHFGWqE4— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) August 15, 2020
В прошлом сезоне Головин провёл 25 матчей в Лиге 1, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы.