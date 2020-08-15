Головин открыл счёт в товарищеском матче «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился забитым мячом в товарищеском матче своей команды с голландским клубом АЗ.
Головин открыл счёт в товарищеском матче «Монако»
  • Reuters

Россиянин вышел в стартовом составе своей команды и открыл счёт в матче на 21-й минуте.

В прошлом сезоне Головин провёл 25 матчей в Лиге 1, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

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