СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы
- Reuters
Об этом сообщает O Jogo, в услугах 31-летнего полузащитника заинтересован московский «Спартак», который уже сделал английскому клубу предложение по игроку. Условия не уточняются.
В прошлом сезоне игрок в составе «Монако» принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, в которых отдал две результативные передачи. Силва является игроком сборной Португалии, с которой завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году.
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