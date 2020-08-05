СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы

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Полузащитник «Лестера» Адриен Силва, в течение последних полутора лет выступавший на правах аренды за «Монако», может стать новым игроком московского «Спартака».
СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с «Лестером» о трансфере Адриена Силвы
  • Reuters

Об этом сообщает O Jogo, в услугах 31-летнего полузащитника заинтересован московский «Спартак», который уже сделал английскому клубу предложение по игроку. Условия не уточняются.

В прошлом сезоне игрок в составе «Монако» принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, в которых отдал две результативные передачи. Силва является игроком сборной Португалии, с которой завоевал титул чемпиона Европы в 2016 году. 

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