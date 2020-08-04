Федотов рассказал, с какими чувствами отпустил Кокорина в «Спартак»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о переходе Александра Кокорина в «Спартак».
Федотов рассказал, с какими чувствами отпустил Кокорина в «Спартак»
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По словам специалиста, он разговаривал с игроком, прежде чем тот принял окончательное решение.

«У Саши не было никаких противоречий с «Сочи», при определённом раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия. Вокруг этого перехода много чего сказано. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что Саша продолжит карьеру в «Спартаке», — приводит слова Федотова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Сослан Джанаев назвал Кокорина самым талантливым игроком своего поколения.

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