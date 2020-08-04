Джанаев назвал Кокорина самым талантливым игроком своего поколения

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, который играл с Александром Кокориным во второй части минувшего сезона, считает, что форвард изменился в лучшую сторону после тюрьмы.

«Он повзрослел, стал более мудрым — не заметил прежнего ребятничества. Видны его мотивация и настрой. Наверняка те ошибки, которые он допустил, Саша переварил. Главное — он голоден до побед и хочет раскрыть весь свой потенциал. Я считаю, что это самый талантливый российский футболист нашего поколения. Он не до конца раскрыл свой талант!» — приводит слова Джанаева Sport24.

Ранее сообщалось, что Джанаев похвалил владельца «Сочи» Бориса Ротенберга за требовательность и максимализм.