СМИ: «Барселона» предложила Почеттино возглавить команду

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Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах экс-тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
СМИ: «Барселона» предложила Почеттино возглавить команду
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. Каталонцы предложили аргентинцу контракт по схеме «1+1». Сам Почеттино хотел бы подписать длительный контракт сроком не менее трёх лет. Помимо Почеттино «Барселона» поддерживает контакт с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом, экс-наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и тренером «Монреаля» Тьерри Анри.

В настоящее время «Барселону» возглавляет Кике Сетьен, однако руководство клуба намерено отправить его в отставку после проигрыша со счётом 2:8 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» призвал Бартомеу уйти в отставку.

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