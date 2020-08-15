СМИ: «Барселона» предложила Почеттино возглавить команду
- Reuters
Об этом сообщает Sport.es. Каталонцы предложили аргентинцу контракт по схеме «1+1». Сам Почеттино хотел бы подписать длительный контракт сроком не менее трёх лет. Помимо Почеттино «Барселона» поддерживает контакт с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом, экс-наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и тренером «Монреаля» Тьерри Анри.
В настоящее время «Барселону» возглавляет Кике Сетьен, однако руководство клуба намерено отправить его в отставку после проигрыша со счётом 2:8 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».
Ранее кандидат в президенты «Барселоны» призвал Бартомеу уйти в отставку.