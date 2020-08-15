Кандидат в президенты «Барселоны» призвал Бартомеу уйти в отставку

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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт призвал действующего президента испанского клуба Жозепа Бартомеу уйти в отставку после поражения от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Кандидат в президенты «Барселоны» призвал Бартомеу уйти в отставку
  • Хосеп Мария Бартомеу
  • Reuters

«Слишком много лет печали и стыда. Но вчерашнее можно назвать только одним словом — унижение. Не нужно продлевать агонию и тратить драгоценное время впустую. Бартомеу — в отставку, нужно организовать выборы президента как можно скорее. Вместе мы восстановим клуб и вернём надежду «Барсе»!» — написал Фонт в своём Twitter.

«Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет либо с английским «Манчестер Сити», либо с французским «Лионом».

Ранее сообщалось, что Бартомеу не намерен уходить в отставку после поражения со счётом 2:8.

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