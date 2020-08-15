Тренер: Валиевой уже сейчас нужно задумываться, как пройти до Олимпиады

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что спортсменам нельзя ставить задачу быть лучше соперника на всех соревнованиях.
Тренер: Валиевой уже сейчас нужно задумываться, как пройти до Олимпиады
  • РИА Новости

«С точки зрения тренера, это просто неграмотно. Я, конечно же, не исключаю вариант, что человек может быть подготовлен настолько хорошо, что он по умолчанию превосходит всех остальных на две головы и ему не нужно напрягаться сверх меры, чтобы выиграть. Но такого в нашем виде спорта почти не встречается. Значит, нужно ставить перед собой задачу быть первым там, где это действительно важно», — сказал Арутюнян RT.

Тренер отметил, что спортсмены со временем сами понимают, как им надо распределить силы, и посоветовал чемпионке мира среди юниоров Камиле Валиевой идти тем же путём.

«С опытом спортсмены высокого класса сами приходят к этому пониманию и учатся рассчитывать собственные силы. Поэтому той же Валиевой нужно уже сейчас задумываться, как правильно выстроить весь тот путь, который она намеревается пройти до Олимпиады», — добавил специалист.

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