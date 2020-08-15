Тарасова рассказала, на каких позициях окажутся Трусова и Косторная в следующем сезоне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о перспективах Александры Трусовой, Алёны Косторной и их тренера Евгения Плющенко на ближайшие сезоны.

«Олимпийский год — это всегда сложно. Он не бывает таким же, как предыдущие сезоны. Это большая ответственность, более жёсткая конкуренция, да и психологически совершенно невозможно не думать о том, что Игры бывают раз в четыре года», — сказала Тарасова RT.

Тренер также рассказала, что ждёт известных фигуристок Александру Трусову и Алёну Косторную в ближайшем сезоне.

«Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок. Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — подчеркнула Тарасова.

Ранее тренер Инна Гончаренко рассказала, как Евгения Медведева повлияла на победу Алины Загитовой на Олимпийских играх в 2018 году.