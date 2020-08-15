Гончаренко: Медведева выкатала Загитову на золотую олимпийскую медаль

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, как Евгения Медведева повлияла на победу Алины Загитовой на Олимпийских играх в 2018 году.

«С одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск. С другой стороны, был пример Алины Загитовой, которую на золотую олимпийскую медаль выкатала Женя Медведева. Вытащила на себе в прямом смысле этого слова. Точно так же сейчас Камила Валиева идёт за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдёт кто-то ещё. В этом и состоит расчёт тренера. Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», — заявила Гончаренко RT.

Ранее тренер Валентин Николаев прокомментировал соперничество текущих и бывших учеников Этери Тутберидзе в следующем сезоне.