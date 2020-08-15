Николаев: Трусова и Косторная не станут кататься лучше за пару месяцев

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Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев прокомментировал соперничество текущих и бывших учеников Этери Тутберидзе в следующем сезоне.
Николаев: Трусова и Косторная не станут кататься лучше за пару месяцев
  • РИА Новости

«Ставить перед Камилой Валиевой цель во что бы то ни стало обыграть тех, кто ушёл из группы Тутберидзе, на мой взгляд, не слишком разумно. Сейчас это вполне может сделать Анна Щербакова — она находится в наиболее выигрышном положении. Что бы сейчас ни говорили об Александре Трусовой и Алёне Косторной, надо понимать простую вещь: за пару месяцев ни та ни другая не станут кататься лучше, какие бы специалисты ни работали с этими фигуристками», — сказал Николаев RT.

Ранее тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что Валиева готова к выходу на взрослый уровень.

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