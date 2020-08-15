«Урал» ведёт переговоры с трёхкратным чемпионом Сербии по футболу
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«Есть интерес со стороны «Урала» к нашему клиенту. Мы ведём переговоры с клубом, и это единственное, что мы можем сказать на данный момент. Мы надеемся на договорённость», — цитирует Дудича Sport24.
Йовичич уже выступал в России. С 2014 по 2017 год он защищал цвета пермского «Амкара». В составе «Црвены Звезды» он трижды становился чемпионом Сербии. Также на его счету два матча за национальную сербскую команду.
В минувшем сезоне Йовичич провёл 12 матчей и забил один мяч.
Ранее «Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Владимира Рыкова.