«Урал» ведёт переговоры с трёхкратным чемпионом Сербии по футболу

Короткая ссылка
Раде Дудич, агент полузащитника сербской «Црвены Звезды» Бранко Йовичича, заявил, что в услугах его клиента заинтересован екатеринбургский футбольный клуб «Урал».
«Урал» ведёт переговоры с трёхкратным чемпионом Сербии по футболу
  • Reuters

«Есть интерес со стороны «Урала» к нашему клиенту. Мы ведём переговоры с клубом, и это единственное, что мы можем сказать на данный момент. Мы надеемся на договорённость», — цитирует Дудича Sport24.

Йовичич уже выступал в России. С 2014 по 2017 год он защищал цвета пермского «Амкара». В составе «Црвены Звезды» он трижды становился чемпионом Сербии. Также на его счету два матча за национальную сербскую команду.

В минувшем сезоне Йовичич провёл 12 матчей и забил один мяч.

Ранее «Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Владимира Рыкова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить