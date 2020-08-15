«Урал» ведёт переговоры с трёхкратным чемпионом Сербии по футболу

Раде Дудич, агент полузащитника сербской «Црвены Звезды» Бранко Йовичича, заявил, что в услугах его клиента заинтересован екатеринбургский футбольный клуб «Урал».

«Есть интерес со стороны «Урала» к нашему клиенту. Мы ведём переговоры с клубом, и это единственное, что мы можем сказать на данный момент. Мы надеемся на договорённость», — цитирует Дудича Sport24.

Йовичич уже выступал в России. С 2014 по 2017 год он защищал цвета пермского «Амкара». В составе «Црвены Звезды» он трижды становился чемпионом Сербии. Также на его счету два матча за национальную сербскую команду.

В минувшем сезоне Йовичич провёл 12 матчей и забил один мяч.

Ранее «Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Владимира Рыкова.