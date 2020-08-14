Шмурнов: после матча «Спартак» — «Сочи» я переборщил с формулировками

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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов обратился к общественности по поводу ситуации, возникшей на фоне матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2).
Шмурнов: после матча «Спартак» — «Сочи» я переборщил с формулировками
  • РИА Новости

«После матча «Спартак» — «Сочи» я переборщил с эмоциями. Даже не так. С эмоциями, как и с сутью, всё было в порядке. А с формулировками — не всё. Если кто этими формулировками обижен — простите. Выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе и среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идём дальше, работаем. Разумеется, я не сдам позиций! И буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности — после возвращения из отпуска, то есть 26 августа» — написал Шмурнов в Twitter.

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых на 88-й минуте встречи позже был официально признан РФС ошибочным. Шмурнов в прямом эфире раскритиковал арбитров за пенальти в ворота «Спартака». После этого он не получил назначения на второй тур РПЛ, а также был отстранён от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».

Ранее спортивный врач Вартапетов назвал позором отстранение Шмурнова от эфира.

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