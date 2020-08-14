Спортивный врач Вартапетов назвал позором отстранение Шмурнова от эфира
- РИА Новости
По мнению Вартапетова, отстранение Шмурнова является очередным позором «Матч ТВ».
«Шмурнов — один из нас. Отстранение от эфира — очередной позор «Матч ТВ». Не в пример Погореловым-Орловым всегда называет вещи своими именами. Но свою профессиональную честь не продаёт. А что притапливает за «Спартак» — ничего удивительного. Большинство нормальных людей болеет за «Спартак», — написал медик в Instagram.
Ранее сообщалось, что назван самый популярный российский клуб в Instagram.