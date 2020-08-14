Спортивный врач Вартапетов назвал позором отстранение Шмурнова от эфира

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Бывший доктор «Спартака» Михаил Вартапетов высказался в поддержку комментатора Александра Шмурнова, которого отстранили от эфира на «Матч ТВ» после критики судей матча красно-белых с «Сочи».
Спортивный врач Вартапетов назвал позором отстранение Шмурнова от эфира
  • РИА Новости

По мнению Вартапетова, отстранение Шмурнова является очередным позором «Матч ТВ».

«Шмурнов — один из нас. Отстранение от эфира — очередной позор «Матч ТВ». Не в пример Погореловым-Орловым всегда называет вещи своими именами. Но свою профессиональную честь не продаёт. А что притапливает за «Спартак» — ничего удивительного. Большинство нормальных людей болеет за «Спартак», — написал медик в Instagram.

Ранее сообщалось, что назван самый популярный российский клуб в Instagram.

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