Назван самый популярный российский клуб в Instagram

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Петербургский «Зенит» возглавил рейтинг российских клубов по пользовательской активности в социальной сети Instagram.
Назван самый популярный российский клуб в Instagram
  • РИА Новости

Данные анализа приводит Deportes&Finanzas. За первое полугодие 2020 года болельщики оставили более 7 млн лайков и комментариев к публикациям клуба из Санкт-Петербурга.

На втором месте по пользовательской активности — ЦСКА (4,29 млн), третий — «Спартак» (3,77 млн), на четвёртой позиции — «Локомотив» (2,66 млн), на пятой — «Ростов» (1,95 млн).

В общей сложности на страницу «Зенита» в Instagram подписаны 684 тыс. пользователей, по этому показателю сине-бело-голубые также лидируют в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Анюков станет членом тренерского штаба Семака в «Зените».

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