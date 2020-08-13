Анюков станет членом тренерского штаба Семака в «Зените»

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Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков в ближайшее время войдёт в тренерский штаб основной команды клуба под руководством Сергея Семака.
Анюков станет членом тренерского штаба Семака в «Зените»
  • globallookpress.com

По информации «РБ-Спорт», которую подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, бывший защитник войдёт в тренерский штаб основной команды с 17 августа. В кандидатуре Анюкова заинтересован лично Семак. 

Анюков выступал за «Зенит» с 2005 по 2019 год. В составе петербуржцев он стал пятикратным чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА, дважды побеждал в Кубке России и четырежды — в Суперкубке. 37-летний футболист завершил карьеру в мае 2020 года, отыграв последний сезон за «Крылья Советов».

Ранее Семак отметил мотивацию футболистов «Ротора» в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

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