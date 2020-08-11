Семак отметил мотивацию футболистов «Ротора» в матче первого тура РПЛ с «Зенитом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над волгоградским «Ротором» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак отметил мотивацию футболистов «Ротора» в матче первого тура РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Тяжёлая игра. В первом тайме смотрелись получше, на мой взгляд. Во втором тайме был небольшой промежуток времени, где нам не удавалось хорошо контролировать мяч. В концовке, особенно после второго забитого мяча, стало полегче и довели дело до заслуженной победы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он также высказал мнение о «Роторе», проводившем первый с 2004 года матч в РПЛ.

«Могу сказать по сегодняшней игре. Конечно, желание, движение и мотивация у ребят были очень хорошие. Смотрелись абсолютно достойно. Могу только похвалить команду за желание, движение и борьбу. Нам пришлось очень непросто», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Ротор» в первом туре РПЛ.

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