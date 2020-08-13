Алаев — об угрозе Федуна снять «Спартак» с чемпионата: попытки шантажа не помогут

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять клуб с чемпионата страны.

«РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством у нас всё хорошо. Именно потому почти год назад начали реформу судейства. Но если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее подобное поведение будет основанием для обращения в комитет по этике. Мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов и спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит. После каждого тура руководству РФС поступает множество звонков», — цитирует Алаева РИА Новости.

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в знак протеста.

Ранее гендиректор РФС заступился за Кашшаи.