Алаев — об угрозе Федуна снять «Спартак» с чемпионата: попытки шантажа не помогут

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять клуб с чемпионата страны.
Алаев — об угрозе Федуна снять «Спартак» с чемпионата: попытки шантажа не помогут
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«РФС никогда не пытался сделать вид, что с судейством у нас всё хорошо. Именно потому почти год назад начали реформу судейства. Но если кто-то думает, что эмоции, давление на РФС, судей, попытки шантажа помогут, то это не так. Скорее подобное поведение будет основанием для обращения в комитет по этике. Мы готовы взаимодействовать со всеми руководителями клубов и спокойно объяснять нашу позицию. В основном так это и происходит. После каждого тура руководству РФС поступает множество звонков», — цитирует Алаева РИА Новости.

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2), в котором в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, владелец клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата в знак протеста.

Ранее гендиректор РФС заступился за Кашшаи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить