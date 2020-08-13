Гендиректор РФС заступился за Кашшаи

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о критике в адрес главы департамента судейства организации Виктора Кашшаи.

«Виктор, по сути, лишь приступил к работе. Чтобы добиться результатов, необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, однако раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Я думаю, он уже разобрался в ситуации и понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь находится полгода… но он также отработал десять туров. Если вы назовёте человека, который бы всё исправил за десять туров, будем очень признательны. Но я, честно, давно в футболе и не знаю таких людей», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Виктор Кашшаи был назначен руководителем судейского департамента РФС 9 января 2020 года, сменив на этой должности Александра Егорова.

Ранее заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Кашшаи.