Гендиректор РФС заступился за Кашшаи

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о критике в адрес главы департамента судейства организации Виктора Кашшаи.
Гендиректор РФС заступился за Кашшаи
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Виктор, по сути, лишь приступил к работе. Чтобы добиться результатов, необходимо время и доверие. Ему сейчас тоже тяжело. Он попал в новую среду, однако раз мы сделали выбор, давайте доверим человеку, давайте дадим ему время. Я думаю, он уже разобрался в ситуации и понял, где слабые места, но возможности исправить это у него пока не было. Говорить о том, что он здесь находится полгода… но он также отработал десять туров. Если вы назовёте человека, который бы всё исправил за десять туров, будем очень признательны. Но я, честно, давно в футболе и не знаю таких людей», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Виктор Кашшаи был назначен руководителем судейского департамента РФС 9 января 2020 года, сменив на этой должности Александра Егорова.

Ранее заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Кашшаи.

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