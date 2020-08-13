Слуцкий дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий понесёт наказание за конфликт с арбитром во время матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча постановил дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» (г. Казань) Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до завершения чемпионата) и оштрафовать его на 200 000 рублей», — гласит сообщение пресс-службы РФС.

Слуцкий был удалён в перерыве матча с «Локомотивом» за конфликт с главным судьёй матча в подтрибунном помещении.

Ранее гендиректор РФС заступился за Кашшаи.