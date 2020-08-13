СМИ: Венгер отклонил предложение возглавить «Барселону»
- Reuters
Как сообщает Le10sport.com, недавно именитый французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хотела бы сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках главного нового тренера для команды в преддверии следующего сезона. Но Венгер отказал сине-гранатовым, решив сфокусироваться на своей работе в ФИФА.
В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. С «Арсеналом», который он тренировал с 1996 по 2018 год, Венгер завоевал 17 трофеев.
Ранее Венгер заявил, что готов вернуться к тренерской работе.