СМИ: Венгер отклонил предложение возглавить «Барселону»

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от возможности возглавить испанскую «Барселону».
СМИ: Венгер отклонил предложение возглавить «Барселону»
  • Reuters

Как сообщает Le10sport.com, недавно именитый французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хотела бы сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках главного нового тренера для команды в преддверии следующего сезона. Но Венгер отказал сине-гранатовым, решив сфокусироваться на своей работе в ФИФА.

В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. С «Арсеналом», который он тренировал с 1996 по 2018 год, Венгер завоевал 17 трофеев. 

Ранее Венгер заявил, что готов вернуться к тренерской работе.

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