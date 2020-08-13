СМИ: Венгер отклонил предложение возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался от возможности возглавить испанскую «Барселону».

Как сообщает Le10sport.com, недавно именитый французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хотела бы сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках главного нового тренера для команды в преддверии следующего сезона. Но Венгер отказал сине-гранатовым, решив сфокусироваться на своей работе в ФИФА.

В ноябре прошлого года Венгер занял пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. С «Арсеналом», который он тренировал с 1996 по 2018 год, Венгер завоевал 17 трофеев.

Ранее Венгер заявил, что готов вернуться к тренерской работе.