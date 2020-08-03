Венгер заявил, что готов вернуться к тренерской работе

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что готов вернуться в тренерской работе.

«Каждый день я хочу тренировать, я делал это всю свою жизнь. Мне уже 70 лет, и я многое отдал футболу. Я не могу делать что-либо вполсилы, потому я задался вопросом, готов ли я поставить на кон своё здоровье. Я готов снова тренировать, но при условиях, которые я сочту оптимальными, в другом случае я не буду этого делать», — приводит слова Венгера Goal.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что Венгер получил должность в ФИФА.