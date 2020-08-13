Ташуев объяснил, как нужно себя вести руководству и тренерам «Спартака»

Футбольный тренер Сергей Ташуев призвал представителей «Спартака» перестать критиковать судейство.

По мнению специалиста, игрокам команды в первую очередь нужно спросить с себя. Среди проблем красно-белых Ташуев выделил то обстоятельство, что в концовке матчей коллектив «полностью садится в свою штрафную».

«Вот об этом надо говорить, а не о заговорах, разборках, желании всех казнить. Считаю, что тренерам нужно заниматься своим делом, судейскому департаменту — своим, а РФС всё контролировать. Также руководителю клуба нужно спрашивать с тренера за ошибки игроков, а тому — с футболистов», — приводит слова Ташуева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что судья матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи.