Барановская рассказала о первом заработанном Аршавиным миллионе

Телеведущая Юлия Барановская вспомнила ранний этап карьеры своего бывшего супруга футболиста Андрея Аршавина.

По её словам, в начале знакомства молодых людей у игрока «Зенита» не было даже контракта.

«Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», — сказала Барановская на канале Gazgolder в YouTube.

Ранее сообщалось, что Аршавин рассказал о перспективах молодых игроков в «Зените».