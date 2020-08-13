Барановская рассказала о первом заработанном Аршавиным миллионе

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Телеведущая Юлия Барановская вспомнила ранний этап карьеры своего бывшего супруга футболиста Андрея Аршавина.
Барановская рассказала о первом заработанном Аршавиным миллионе
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По её словам, в начале знакомства молодых людей у игрока «Зенита» не было даже контракта.

«Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», — сказала Барановская на канале Gazgolder в YouTube.

Ранее сообщалось, что Аршавин рассказал о перспективах молодых игроков в «Зените».

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