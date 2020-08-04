Аршавин рассказал о перспективах молодых игроков в «Зените»
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Сейчас молодёжи сложнее, потому что «Зенит» стал очень сильной командой, флагманом российского футбола. Поэтому ребятам было сложно пробиться в состав. Но руководство клуба и болельщики хотят, чтобы «Зенит» не просто побеждал, а выигрывал титулы своими воспитанниками», — цитирует Аршавина «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал назначение Аршавина большим событием для клуба.