Гендиректор «Зенита» назвал назначение Аршавина большим событием для клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Андрея Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола по спортивным вопросам.

«Это большое событие для «Зенита». Мы давно вели переговоры с Андреем — минимум полгода. Он анализировал всё, погружался в работу академии и молодёжного футбола, а это большой фронт работ, который требует полной самоотдачи. У него были обязательства перед «Матч ТВ», он их выполнил», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что теперь Аршавин сосредоточится на «Зените».

«Этот человек понимает футбол, предан клубу, понимает работу пирамиды, находится в контакте с главным тренером, со спортивным блоком, со скаутами. Мы хотим, чтобы у нас сложилась та картина, о которой мы мечтаем. Хотим, чтобы система постоянно генерировала футболистов для основного «Зенита», чтобы эта машина подготавливала игроков не хуже европейских клубов, таких как «Аякс», «Барселона», «Бавария», — добавил гендиректор клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола.