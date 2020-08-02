Гендиректор «Зенита» назвал назначение Аршавина большим событием для клуба

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал назначение Андрея Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола по спортивным вопросам.
Гендиректор «Зенита» назвал назначение Аршавина большим событием для клуба
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«Это большое событие для «Зенита». Мы давно вели переговоры с Андреем — минимум полгода. Он анализировал всё, погружался в работу академии и молодёжного футбола, а это большой фронт работ, который требует полной самоотдачи. У него были обязательства перед «Матч ТВ», он их выполнил», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что теперь Аршавин сосредоточится на «Зените».

«Этот человек понимает футбол, предан клубу, понимает работу пирамиды, находится в контакте с главным тренером, со спортивным блоком, со скаутами. Мы хотим, чтобы у нас сложилась та картина, о которой мы мечтаем. Хотим, чтобы система постоянно генерировала футболистов для основного «Зенита», чтобы эта машина подготавливала игроков не хуже европейских клубов, таких как «Аякс», «Барселона», «Бавария», — добавил гендиректор клуба.

Ранее стало известно, что «Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола.

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