«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола
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Об этом сообщает пресс-служба клуба, не уточняя функциональных задач бывшего полузащитника петербургской команды.
После завершения карьеры футболиста Аршавин получил тренерские лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения, а также работал советником генерального директора по молодёжному футболу.
Ранее сообщалось, что Сергей Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита».