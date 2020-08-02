«Зенит» назначил Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о назначении Андрея Аршавина директором департамента по развитию молодёжного футбола по спортивным вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, не уточняя функциональных задач бывшего полузащитника петербургской команды.

После завершения карьеры футболиста Аршавин получил тренерские лицензии категории D и С и приступил к работе в команде 2004 года рождения, а также работал советником генерального директора по молодёжному футболу.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак опроверг слухи о конфликте с руководством «Зенита».