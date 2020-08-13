Фернандеш не обижен на «Локо» из-за незаметного ухода

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Чемпион России в составе «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своём расставании с клубом.
Фернандеш не обижен на «Локо» из-за незаметного ухода
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Я могу честно сказать, что не был ни расстроен, ни разочарован незаметным уходом из клуба. Я выигрывал с «Локо» титулы, получил возможность вернуться в сборную Португалии. Не могу о чём-то сожалеть. Да, когда я сейчас об этом думаю, наверное, могло быть как-то по-другому. Но я провёл отличные пять лет в «Локо», и хорошего определённо было больше, чем плохого», — приводит слова Фернандеша vseprosport.ru.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» объявил об уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша и защитника Йона Гудни Фьолусона.

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