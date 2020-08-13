Переехавший в Белоруссию легкоатлет рассказал об озлобленности в России

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Бывший российский метатель молота Николай Башан, переехавший в Белоруссию, нелестно высказался о России.
Переехавший в Белоруссию легкоатлет рассказал об озлобленности в России
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По словам спортсмена, в 2009 году он переехал туда ради возможности работать с тренером Сергеем Литвиновым. Известный специалист, олимпийский чемпион Сеула-1988 скончался на сборе в Сочи в 2018 году.

«Вариантов остаться в России хватало. Но у меня всегда в мыслях было понимание, что там я жить не буду. Это не страна для жизни. Суета, какая-то озлобленность, напряжение. В Минске люди гораздо добрее и спокойнее. Никто никуда не спешит, комфортная жизнь. А там — муравейник», — приводит слова Башана sb.by.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал погашение задолженности в размере $6,31 млн перед World Athletics.

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