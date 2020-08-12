Глава ВФЛА поблагодарил Матыцина за помощь в выплате долга перед World Athletics

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал погашение задолженности в размере $6,31 млн перед World Athletics.

«Исполнение обязательств в таком существенном объёме было бы невозможно без главенствующей роли Министерства спорта. Особо хотелось бы поблагодарить лично министра Олега Васильевича Матыцина и членов его слаженной высокопрофессиональной команды, уверены, что сегодняшнее знаковое событие станет основой для сближения позиций с World Athletics в интересах всех российских спортсменов», — приводит слова Юрченко ТАСС.

Российские спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом с декабря 2016 года из-за приостановки членства ВФЛА в World Athletics. ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.

Ранее стало известно, что ВФЛА выплатила штраф World Athletics.