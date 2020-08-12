Прядкин: рад, что Федун принял взвешенное решение не снимать «Спартак» с РПЛ

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата.
Прядкин: рад, что Федун принял взвешенное решение не снимать «Спартак» с РПЛ
  • РИА Новости

«Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ. Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» — это команда с историей, с огромной армией болельщиков», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее сообщалось, что Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить