Прядкин: рад, что Федун принял взвешенное решение не снимать «Спартак» с РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал решение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна не снимать команду с чемпионата.

«Я рад, что Леонид Арнольдович принял взвешенное решение и «Спартак» продолжит выступление в РПЛ. Как я и говорил, невозможно представить лигу без «Спартака» — это команда с историей, с огромной армией болельщиков», — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее сообщалось, что Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России.