Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
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- РИА Новости
В своём специальном заявлении, размещённом на официальном сайте красно-белых, он поблагодарил болельщиков, ветеранов и журналистов за поддержку команды в «борьбе с произволом со стороны судей».
По словам Федуна, грядут изменения в судейской системе, которая «станет более объективной и свободной от всяческих влияний».
«Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников», — резюмировал функционер.
Федун считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.
«Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!» — уточняется в заявлении Федуна.
Ранее сообщалось, что Андрей Тихонов не верит в заговор против «Спартака».