Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России

Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет снимать клуб с чемпионата России.

В своём специальном заявлении, размещённом на официальном сайте красно-белых, он поблагодарил болельщиков, ветеранов и журналистов за поддержку команды в «борьбе с произволом со стороны судей».

По словам Федуна, грядут изменения в судейской системе, которая «станет более объективной и свободной от всяческих влияний».

«Футбол — честная игра, а не инструмент для политических игр или теневой выгоды. К сожалению, для привлечения внимания приходится идти на крайние меры. Первая игра сезона закончилась вопиющей несправедливостью, и в порыве негодования к нам присоединились даже болельщики заклятых соперников», — резюмировал функционер.

Федун считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен сделать правильные выводы и не допустить повторения подобной ситуации в следующих матчах.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» — за честный футбол!» — уточняется в заявлении Федуна.

Ранее сообщалось, что Андрей Тихонов не верит в заговор против «Спартака».