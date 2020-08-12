Газизов: Калошин пытался что-то объяснить, а только больше всех запутал

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал объяснения руководителя проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина по эпизодам с назначением пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги между московским клубом и «Сочи».

«Удовлетворение есть, что признали ошибку во втором пенальти. Но, как по мне, первый пенальти тоже натянутый. Но мне больше всего не понравилось то, как Калошин пытался что-то объяснить, а только больше всех запутал. Сброс на какие-то протоколы — это всё несерьёзно. Надеюсь, изменения будут. «Спартак» борется и будет бороться с несправедливостью в футболе. Мы будем ждать решения РФС по постам, по наказаниям действующих лиц. Надеемся на справедливые решения», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Сочи», прошедший 9 августа и завершившийся вничью (2:2), обернулся скандалом из-за решений арбитров, назначивших два пенальти в ворота московской команды.

Ранее владелец «Спартака» заявил, что не удовлетворён объяснениями арбитров Казарцева и Еськова.