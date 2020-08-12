Газизов рассказал, почему главный врач «Спартака» покинул клуб

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход руководителя медицинской службы клуба Михаила Бутовского.
Газизов рассказал, почему главный врач «Спартака» покинул клуб
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«Бутовский решение уйти принял давно, я попросил его просто отработать. Михаил — серьёзная потеря для «Спартака», но это его выбор. Мы пытались его оставить, но он выбрал такой путь развития своей карьеры. Пожелали ему хорошей работы, всегда будем знать, что работали вместе. Пока у нас в медицинской службе людей хватает. Просто будет распределение обязанностей. Со временем главный врач у клуба появится», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Ранее Газизов объявил о назначении Акавова главой селекционного отдела «Спартака».

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