Газизов объявил о назначении Акавова главой селекционного отдела «Спартака»
- РИА Новости
«Я знаю качества Акавова, знаю его возможности. Сделал ему предложение, он согласился. Надеюсь, наша работа будет плодотворной. Он очень грамотный специалист. К тому же селекционная служба не до конца построена. Надеюсь, что усиление туда тоже будет», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Предыдущим главой селекционного отдела «Спартака» был Антон Чистяков, работавший на этой должности с февраля 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе доктора Бутовского.