Газизов объявил о назначении Акавова главой селекционного отдела «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что Нариман Акавов назначен главой селекционного отдела клуба.

«Я знаю качества Акавова, знаю его возможности. Сделал ему предложение, он согласился. Надеюсь, наша работа будет плодотворной. Он очень грамотный специалист. К тому же селекционная служба не до конца построена. Надеюсь, что усиление туда тоже будет», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Предыдущим главой селекционного отдела «Спартака» был Антон Чистяков, работавший на этой должности с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе доктора Бутовского.