Газизов объявил о назначении Акавова главой селекционного отдела «Спартака»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что Нариман Акавов назначен главой селекционного отдела клуба.
Газизов объявил о назначении Акавова главой селекционного отдела «Спартака»
  • РИА Новости

«Я знаю качества Акавова, знаю его возможности. Сделал ему предложение, он согласился. Надеюсь, наша работа будет плодотворной. Он очень грамотный специалист. К тому же селекционная служба не до конца построена. Надеюсь, что усиление туда тоже будет», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Предыдущим главой селекционного отдела «Спартака» был Антон Чистяков, работавший на этой должности с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе доктора Бутовского.

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